4ر97 في المائة من القروض قدمت من جانب البنوك

باكو، 25 فبراير، أذرتاج

قال البنك المركزي إن محفظة القروض للبنوك وسائر منظمات الائتمان في البلد إلى اول يناير 2020م بلغت 15 مليارا و2ر297 مليون مانات بما يعادل العملة الوطنية.

وقالت هيئة الإحصاءات إن 12 مليارا و8ر378 مليون مانات او 9ر80 في المائة من إجمالي محفظة القروض كانت من حصة القروض طويل الأجل. وقدمت 4ر97 في المائة من القروض من جانب البنوك و6ر2 في المائة منها من قبل منظمات القروض غير المصرفية واتحادات القروض. وكان مبلغ القروض المتعثرة مليار و5ر272 مليون مانات وذلك يساوي 3ر8 في المائة من محفظة القروض العامة.