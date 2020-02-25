قائمة وثائق أذربيجانية تركية موقع عليها في باكو – إضافة

باكو، 25 فبراير، أذرتاج

جرى في الخامس والعشرين من فبراير اليوم حفل توقيع الوثائق الأذربيجانية التركية بحضور الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وذلك عقب اختتام الاجتماع الثامن لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى الأذربيجاني التركي.

أفادت أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقعا على "محضر الاجتماع الثامن لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين جمهوريتي أذربيجان وتركيا".

وقع القائم بأعمال رئيس صندوق تشجيع التصدير والاستثمار في أذربيجان أذبرومو يوسف عبد الله يف ورئيس المؤسسة التركية للعلاقات الاقتصادية الخارجية نائل اولباك على "خطة النشاط الشاملة على الفترة ما بين 2020-2021م للتعاون بين صندوق تشجيع التصدير والاستثمار في أذربيجان أذبرومو والمؤسسة التركية للعلاقات الاقتصادية الخارجية دايك".

كما تحمل "مذكرة تفاهم حول إنشاء مركز الخدمات المتكاملة والبنية التحتية لرقمنة الخدمات العامة بين الوكالة الحكومية لخدمة المواطنين والابتكارات الاجتماعية لدى الرئيس الأذربيجاني أسان خدمة ومكتب التحولات الرقمية للديوان الرئاسي التركي" إمضائي رئيس الوكالة الحكومية لخدمة المواطنين والابتكارات الاجتماعية لدى الرئيس الأذربيجاني أسان خدمة عُلْوي مهدييف ورئيس مكتب التحولات الرقمية للديوان الرئاسي التركي علي طه كوتش.

وقع رئيس شركة إذاعة التلفزيون والراديو الأذربيجانية روشن محمدوف والمدير العام للمؤسسة التركية لإذاعة الراديو والتلفزيون إبراهيم أرن على "محضر تعاون بين شركة إذاعة التلفزيون والراديو الأذربيجانية والمؤسسة التركية لإذاعة الراديو والتلفزيون".

وأمضى رئيس جهاز أمن الدولة الأذربيجاني علي نقييف ورئيس الإدارة العامة للامن بوزارة الداخلية التركية محمد أقطاش على "المحضر الإضافي إلى "الاتفاقية على التعاون الأمني بين حكومتي جمهوريتي أذربيجان وتركيا " الموقع عليها في الثالث عشر من نوفمبر عام 2013م بمدينة أنقرة".

و"مذكرة تفاهم بشأن مشروع خط سكة حديد قارص – إيغدير – أراليك – ديلوجو التركية – سدرك – نخجوان – جولفا الأذربيجانية بين حكومتي جمهوريتي أذربيجان وتركيا" تحمل امضاءي وزير النقل والاتصالات والتكنولوجيا العليا الأذربيجاني رامن قولوزاده ونائب وزير النقل والبنية التحتية التركي عادل قرا إسماعيل اوغلو.

وقع وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل جباروف ووزيرة التجارة التركية رخصر بكجان على "اتفاقية التجارة التفضيلية بين حكومتي جمهوريتي أذربيجان وتركيا".

كما وقع وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل جباروف ووزيرة التجارة التركية رخصر بكجان على "خطة النشاط الشاملة على الفترة ما بين 2020-2021م بشأن تنفيذ "مذكرة تفاهم حول التعاون في مجالات التسوية التقنية والمواصفات وتقييم الموافقة والاعتماد والمقاييس بين حكومتي جمهوريتي أذربيجان وتركيا" الموقع عليها في الحادي عشر من سبتمبر عام 2012م".

ووقع وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل جباروف ووزيرة التجارة التركية رخصر بكجان على "محضر التعاون في مجال سياسة التنافس بين جهاز الدولة لمحاربة الاحتكار والرقابة على سوق الاستهلاك لدى وزارة الاقتصاد الأذربيجانية والمؤسسة التركية للتنافس".

وقام وزير الشباب والرياضة الأذربيجاني أزاد رحيموف مع نظيره التركي محمد محرم كاساب اوغلو بالتوقيع على "الاتفاقية على التعاون في مجالي الشباب والرياضة بين حكومتي جمهوريتي أذربيجان وتركيا".

وأمضى وزير الطاقة الأذربيجاني برويز شاهبازوف مع وزير الطاقة والثروة الطبيعية التركي فاتح دونمز على "الاتفاقية على التعاون في مجالي توليد الطاقة والصناعة التعدينية بين حكومتي جمهوريتي أذربيجان وتركيا".

ووقع وزير الدفاع الأذربيجاني ذاكر حسنوف مع نظيره التركي خلوصي أكار على "اتفاقية التعاون العسكري المالي بين حكومتي جمهوريتي أذربيجان وتركيا".

كما وقع وزير الدفاع الأذربيجاني ذاكر حسنوف مع نظيره التركي خلوصي أكار على "محضر بشأن تطبيق المساعدة المالية بين حكومتي جمهوريتي أذربيجان وتركيا".

وقع وزير الخارجية الأذربيجاني ائلمار محمدياروف مع نظيره التركي مولود جاويش اوغلو على "الاتفاقية على تبادل الاعفاء عن تأشيرة دخول بين حكومتي جمهوريتي أذربيجان وتركيا".