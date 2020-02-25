السعودية: أوامر ملكية باستحداث 3 وزارات وضم وزارتين

باكو، 25 فبراير (أذرتاج).

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، أوامر ملكية بإجراء تعديلات وزارية واسعة، وإدخال تغييرات على أسماء بعض الوزارات.

بناء على المرسوم الملكي، أعفى العاهل السعودي وزير الخدمة المدنية، سليمان بن عبد الله الحمدان من منصبه ووزير الإعلام، تركي بن عبدالله الشبانة من منصبه وعيّن خالد بن عبد العزيز الفالح، وزيرا للاستثمار وأحمد بن عقيل الخطيب، وزيرا للسياحة و عبد العزيز بن تركي بن فيصل آل سعود، وزيرا للرياضة وقام بتكليف وزير التجارة، ماجد بن عبد الله القصبي، بالقيام بعمل وزير الإعلام بالإضافة إلى منصبه وتكليف ماجد بن عبد الله بن حمد الحقيل، وزير الإسكان، بالقيام بعمل وزير الشؤون البلدية والقروية بالإضافة إلى منصبه، حسبما أفادت وكالة الانباء السعودية.

كما أفادت وكالة واس، تضمنت الأوامر الملكية ضم وزارة الخدمة المدنية، إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتعديل اسمها لتصبح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وشملت الأوامر أيضا، تحويل الهيئة العامة للاستثمار إلى وزارة الاستثمار، وتعديل اسم وزارة التجارة والاستثمار ليكون وزارة التجارة.

كما أمر الملك سلمان بتحويل الهيئة العامة للرياضة إلى وزارة الرياضة، بالإضافة إلى تحويل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى وزارة السياحة.