4 حالات اصابة بفيروس كورونا الجديد في العراق
AzerTAg.az
٢٥.٠٢.٢٠٢٠ [١٨:١٠]
أنقرة، 25 فبراير / شباط، (أذرتاج)
تم تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة كركوك العراقية.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وسائل الاعلام التركية انه بهذه الإصابات الجديدة يرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 5 أشخاص.
وأكدت وزارة الصحة العراقية أن المصابين الجدد أعضاء من عائلة قدمت من إيران.
ولفت البيان إلى أنه تم عزل العائلة المصابة في مؤسسة صحية خاصة.
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