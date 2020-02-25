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    4 حالات اصابة بفيروس كورونا الجديد في العراق

    ٢٥‎.٠٢.٢٠٢٠ [١٨:١٠]

    أنقرة، 25 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    تم تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة كركوك العراقية.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وسائل الاعلام التركية انه بهذه الإصابات الجديدة يرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 5 أشخاص.

    وأكدت وزارة الصحة العراقية أن المصابين الجدد أعضاء من عائلة قدمت من إيران.

    ولفت البيان إلى أنه تم عزل العائلة المصابة في مؤسسة صحية خاصة.

    AZERTAG.AZ :4 حالات اصابة بفيروس كورونا الجديد في العراق
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