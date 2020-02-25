4 حالات اصابة بفيروس كورونا الجديد في العراق

أنقرة، 25 فبراير / شباط، (أذرتاج)

تم تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة كركوك العراقية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وسائل الاعلام التركية انه بهذه الإصابات الجديدة يرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 5 أشخاص.

وأكدت وزارة الصحة العراقية أن المصابين الجدد أعضاء من عائلة قدمت من إيران.

ولفت البيان إلى أنه تم عزل العائلة المصابة في مؤسسة صحية خاصة.