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    أخبار رسمية


    الرئيسان الأذربيجاني والتركي يدليان ببيان صحفي

    ٢٥‎.٠٢.٢٠٢٠ [١٨:١٢]

    باكو، 25 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    ادلى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم ببيان صحفي بعد انتهاء حفل توقيع الوثائق.

    AZERTAG.AZ : الرئيسان الأذربيجاني والتركي يدليان ببيان صحفي
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    الرئيسان الأذربيجاني والتركي يدليان ببيان صحفي الرئيسان الأذربيجاني والتركي يدليان ببيان صحفي الرئيسان الأذربيجاني والتركي يدليان ببيان صحفي الرئيسان الأذربيجاني والتركي يدليان ببيان صحفي الرئيسان الأذربيجاني والتركي يدليان ببيان صحفي الرئيسان الأذربيجاني والتركي يدليان ببيان صحفي