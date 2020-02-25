لندن، 25 فبراير، أذرتاج ردت وزارة الخارجية البريطانية على أسئلة وكالة أذرتاج بشأن الانتخابات البرلمانية المنظمة في أذربيجان في 9 فبراير الحالي. وأشادت الخارجية البريطانية في ردها بجهود لجنة الانتخابات المركزية الرامية إلى تنظيم الانتخابات تنظيما نزيها. وقالت إن بريطانيا العظمى تواصل استقبال صانعي التشريع الأذربيجانيين ودعم الإصلاحات بالتعاون المثمر في جميع المسائل ذات الاهتمام المشترك. كما اضافت أن بريطانيا العظمى ترحب بالجهود المبذولة لتحقيق مخالفات قانونية حدثت خلال الانتخابات. واكد الجانب البريطاني على استعداده للتعاون مع البرلمان المنتخب الجديد. تقييفا مراسلة أذرتاج

AZERTAG.AZ : الخارجية البريطانية: بريطانيا العظمى تستعد للتعاون مع برلمان منتخب جديد أذربيجاني

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