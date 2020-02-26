الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل إحياء ذكرى مرور 28 عاما على مجزرة خوجالي

باكو، 26 فبراير / شباط، (أذرتاج)

مرت 28 عاما على مجزرة خوجالي.

أقيم اليوم في السادس والعشرين من فبراير حفل احياء الذكرى السنوي الـ28 لمجزرة خوجالي إحدى أدمى وأبشع المآسي للقرن العشرين. زار عشرات الآلاف شخص تمثال ضحايا مجزرة خوجالي بحي خطائي بباكو.

أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا شاركا في الحفل التأبيني.

قد اصطف حرس الشرف ووضعت باقات من الزهور بجانب تمثال ضحايا مجزرة خوجالي.

وضع الرئيس إلهام علييف إكليلا من الزهور أمام التمثال إحياء لذكرى ضحايا المأساة.

ووضع السيدة الأولى للرئيس الأذربيجاني مهربان علييفا وممثلو الدولة والحكومة باقات من الزهور أمام التمثال.

يذكر ان قوات الاحتلال الأرميني ارتكبت إبادة جماعية ضد الأذربيجانيين في مدينة خوجالي ليلة 26 فبراير من عام 1992. ونتيجة جريمة الإبادة الجماعية هذه، تم تدمير المدينة تماما وأحرقت مع قتل السكان قتلا همجيا. لقي 613 شخصا حتفهم منهم 63 طفلا و106 امرأة و70 شيخا و8 عائلات مقتولة تماما و56 شخصا لقوا مصرعهم جراء التعذيب و27 عائلة ما بقي لها إلا فرد واحد و25 طفلا فقدوا كلا الأبوين و130 طفل فقدوا أحد الأبوين و230 أسرة فقدت أربابها و487 شخص أصبحوا معاقين منهم 76 معاقا من غير بالغي الرشد و1275 ساكنا أصبحوا أسراء و1165 شخص تم تحريرهم من الأسر و150 شخص لا علم لنا حتى اليوم بمصيرهم .