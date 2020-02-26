الرئيس الهام علييف يلتقي نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون موارد الطاقة (سيتم تحديث)
AzerTAg.az
٢٦.٠٢.٢٠٢٠ [١٢:٠٢]
باكو، 26 فبراير / شباط، (أذرتاج)
التقى الرئيس الاذربيجاني الهام علييف اليوم نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون موارد الطاقة كورت دونيلي والوفد المرافق له.
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