باغانيس-أيريم أول قرية محتلة من قبل الأرمن في قازاخ

قازاخ، 26 فبراير، رؤوف حاجيف، أذرتاج

تقترب الذكرى الثلاثين لغزو قرية باغانيس-أيريم أول قرية محتلة من قبل الأرمن في محافظة قازاخ لأذربيجان.

يفيد مراسل أذرتاج في المحافظة أن القوات المسلحة الأرمنية احتلت هذه القرية التابعة لمحافظة قازاخ ليلة 23-24 مارس 1990.

في نفس اليوم، أشعل العد اللدود النار في منازل القرويين وقتلوا 6 من سكان القرية المدنيين والمسالمين. لم يكتف الأرمن بقتل الأبرياء وأحرقوا الناس حياً وارتكبوا مجزرة غير مسبوقة في التاريخ. عند ارتكاب المذبحة، لم يرحم الأرمن العجائز والنساء وحتى الأطفال. كان عمر سكان القرية المحروقين أكبرهم 75 عاماً وأصغرهم 39 يوماً. بالإضافة إلى ذلك، قُتل شرطي كان يدافع عن القرية على يد العدو. ونتيجة للمأساة، تم إحراق 17 منزلاً وسلب 11 منزلاً وطرد الناس من منازلهم وتشتتوا في شتى أنحاء المقاطعة. وهكذا، أصبحت باغانيس-أيريم أول قرية محتلة ومحترقة في تاريخ مقاطعة قازاخ.

احتلت العصابات الأرمنية بعد هذا الحادث الدامي 6 قرى أخرى في قازاح وهي خيريملي واشاغي أسكيبارا وسوفولو وبادخودارلي وغيزيل حاجيلي ويوخاري أسكيبارا. ليوم تقع سبع قرى في محافظة قازاخ تحت احتلال أرمنيا التي تنتهج الإرهاب على مستوى الدولة.

تكررت المجزرة التي ارتكبتها القوات المسلحة الأرمنية في باغانيس-أيريم في مارس 1990 في خوجالي ليلة 25-26 فبراير 1992 على أوسع نطاق.