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    أرامكو تتوقع ان يكون تأثير قصير الأجل لفيروس كورونا على طلب النفط

    ٢٦.٠٢.٢٠٢٠ [١٣:٣٣]

    باكو، 26 فبراير / شباط، أذرتاج

    تتوقع شركة أرامكو السعودية ان يكون تأثير فيروس كورونا على الطلب النفطي قصير الأجل وأن يرفع الاستهلاك في النصف الثاني من العام.

    افادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها المدير التنفيذي العام لشركة "أرامكو" السعودية أمين الناصر.

    "نعتقد أنه قصير الاجل وأنا على ثقة من أنه في النصف الثاني من العام سيحدث تحسن على صعيد الطلب، لاسيما من الصين. لا أعتقد أنه سيكون له تأثير طويل الأجل".

    يذكر أن أسعار النفط هذا العام تراجعت مع تأثير الطلب بالانتشار السريع لفيروس كورونا في الصين، أكبر مستهلك للطاقة في العالم. وانخفضت الأسعار مجددا اليوم مع استمرار ارتفاع عدد الإصابات خارج الصين.

    AZERTAG.AZ :أرامكو تتوقع ان يكون تأثير قصير الأجل لفيروس كورونا على طلب النفط
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