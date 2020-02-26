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    اقتصاد


    زيادة الدخل الفردي للسكان بنسبة 6.8 % خلال يناير

    ٢٦.٠٢.٢٠٢٠ [١٤:١٦]

    باكو، 13 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    سجل دخل سكان أذربيجان بمبلغ 4 مليارات و57.5 مليون مانات بزيادة 6.8 في المائة خلال شهر يناير السابق.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه كان حجم الدخل الباقي تحت تصرف الأهالي 407.8 مانات.

    كما كان تصرف السكان بعد كل المدفوعات الإلزامية والطوعية بمبلغ 3 مليارات و685.1 مليون مانات.

    AZERTAG.AZ :زيادة الدخل الفردي للسكان بنسبة 6.8 % خلال يناير
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