سماكة الثلوج في محافظات قوبا وقوصار وخيزي

قوبا، 26 فبراير / شباط، (أذرتاج)

بدأت تثلج السماء منذ ليلة 25 فبراير على أجواء محافظات قوبا وقوصار وخيزي الأذربيجانية.

أفادت أذرتاج أن أكثر الثلوج تساقطت على محافظة قوبا حيث بلغت سماكة الثلوج فيها 30 سم.

كما ارتفعت سماكة الثلوج في قرية خيناليق الى 30 سم وقرية قيزيل دهنه الى 15 سم وقرية خالتان الى 12 سم وفي مركز محافظة قوبا الى 7 سم وكذلك في قرية لزه بمحافظة قوصار إلى 25 سم وبلدة آلتي آغاج بمحافظة خيزي الى 8 سم.

سجلت أقل درجات الحرارة في قرية خيناليج لمحافظة قوبا وقرية لزه بمحافظة قوصار، 15 درجة تحت الصفر.