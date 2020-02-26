إدخال 7 أشخاص وافدين من إيران المركز الطبي الإكلينيكي للرقابة الطبية

باكو، 26 فبراير، أذرتاج

أدخل 7 أشخاص قسمَ الأمراض المعدية بالمركز الطبي الإكلينيكي للرقابة الطبية. واثنان منهم من مواطني أذربيجان والباقون يحملون جنسية إيران. وأحوال صحة 6 منهم مألوفة وما اكتشفت أية مشكلة في صحتهم وبسبب كون حرارة بدن شخص مرتفعة تجرى الرقابة الطبية بحقه.

قالت وزارة الصحة مع الوكالة الحكومية للتأمين الصحي الإلزامي في بيان مشترك إن مواطني أذربيجان الوافدين من أراضي جمهورية إيران الإسلامية خاصة من المناطق التي تفشى فيها المرض ادخلوا مستشفى جليل أباد المركزية وقالت مستشفى جليل أباد إن حرارة بدني شخصين يخضعان للرقابة الطبية حاليا فيها مرتفعة من المعيار المألوف وما اكتشفت مشكلة خطيرة في أحوالهما الصحية.

وأضافت أن معظمهم من العائدين إلى الوطن من زيارات العتبات المقدسة في إيران.

ودعت الوزارة مواطني البلد لاتخاذ موقف حساس من القضية المذكورة وعدم اعتماد معلومات كاذبة منتشرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي بغية اثارة ضجة فيما طلبت من وسائل الاعلام الجماهيرية بعدم استخدام تعابير تسبب بسوء فهم القراء في مضمون تسمية اخبار تبثها.