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    الرئيس إلهام علييف يتصل هاتفيا بنظيره التركي رجب طيب أردوغان

    ٢٦.٠٢.٢٠٢٠ [١٢:٥‎٥‎]

    باكو، 26 فبراير، أذرتاج

    اتصل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في السادس والعشرين من فبراير اليوم هاتفيا برئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان.

    نقل الرئيس إلهام علييف إلى رئيس تركيا تبريكاته بمناسبة يوم ميلاده متمنيا له دوام التوفيق والنجاحات وموفور الصحة من اجل تنمية تركيا الشقيقة.

    وأعرب رئيس تركيا عن شكره للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف على هذا الاهتمام والتبريكات.

    وأعرب الرئيس إلهام علييف والرئيس رجب طيب أردوغان عن يقتهما في استمرار تطوير وتعزيز علاقات الصداقة والأخوة بين البلدين بنجاح في سياق تناولهما أهمية اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى الأذربيجاني التركي المنعقد في باكو الأمس.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يتصل هاتفيا بنظيره التركي رجب طيب أردوغان
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