ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن كورونا الى ألفين و718 شخص

بكين، 26 فبراير / شباط، (أذرتاج)

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الصين إلى 2718 حالة بعدما سجلت الساعات الأربع والعشرين الماضية وفاة 52 شخصا بالفيروس، في أدنى حصيلة وفيات يومية تسجلها البلاد خلال 3 أسابيع. وذكرت لجنة الصحة الوطنية في تحديثها اليومي للإحصاءات المتعلقة بتفشي الوباء أن عدد المصابين الجدد بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 406 أشخاص، الغالبية الساحقة منهم يقطنون في مقاطعة هوبي.

وبهذا يصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في بر الصين الرئيسي إلى 78 الف و190 حالة حتى الآن.

وتم تسجيل أكثر من ألفين و800 شخص مصاب بالفيروس القاتل و45 حالة وفاة في كوريا الجنوبية واليابان وإيطاليا وإيران وسنغافورة والولايات المتحدة الأمريكية وتايلاند وأستراليا والبحرين وماليزيا وألمانيا وفيتنام وفرنسا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والكويت وكندا وإسبانيا وإسرائيل والعراق وعمان والهند والفلبين وروسيا والنمسا وبلجيكا وأفغانستان والسويد وكمبوديا والبرازيل وكرواتيا والجزائر ونيبال ولبنان ومصر وسويسرا وفنلندا وسريلانكا.