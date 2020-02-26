أذربيجان تزيد من حجم صادراتها من الغاز الى تركيا صدرت أذربيجان 9.5 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى تركيا خلال العام الماضي.

باكو، 26 فبراير / شباط، (أذرتاج)

صدرت أذربيجان 926 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى تركيا خلال شهر ديسمبر للعام الماضي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية أن حجم الغاز الأذربيجاني المصدر إلى تركيا زاد حوالي 64 مليون متر مكعب خلال شهر ديسمبر قياسا إلى شهر نوفمبر من العام الماضي. احتلت أذربيجان المرتبة الثانية في قائمة البلدان المصدرة للغاز الطبيعي إلى تركي. أما روسيا فأكبر مصدر للغاز الطبيعي في تركيا (1.8 مليار متر مكعب) خلال شهر ديسمبر.

استوردت تركيا 808.3 مليون متر مكعب من الغاز الأذربيجاني في شهر يناير للعام الجاري و683.2 مليون متر مكعب في شهر مارس و772.4 مليون متر مكعب في أبريل و724.8 مليون متر مكعب في مايو و770 مليون متر مكعب في يونيو و650.6 مليون متر مكعب في يوليو و899.9 مليون متر مكعب في يوليو. بلغ حجم واردات الغاز الأذربيجاني خلال 8 أشهر 6 مليارات و45 مليون متر مكعب.

يذكر أن أذربيجان صدرت 7 مليارات و527 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى تركيا خلال العام الماضي. وينقل غاز أذربيجان الطبيعي إلى تركيا عبر خط أنابيب جنوب القوقاز (باكو – تبليسي - أرضروم) وخط أنابيب "تاناب".

وتنقسم اسهم شركة خط أنابيب جنوب القوقاز موزعة على شركات "بي بي" 28.8 في المائة و"AzSCP" 10 في المائة و"ممر الغاز الجنوبي" 6.7 في المائة و"بتروناس" 15.5 في المائة و"لوك أويل" 10 في المائة و"نيكو" 10 في المائة و"تباو" 19 في المائة.