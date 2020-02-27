الرئيس إلهام علييف يلتقي المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني في أذربيجان
AzerTAg.az
٢٧.٠٢.٢٠٢٠ [١٢:٢١]
باكو، 27 فبراير / شباط، (أذرتاج)
التقى الرئيس الأذربيجاني الهام علييف اليوم المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني في أذربيجان البارونة إيما نيكولسون والمرافق له.
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