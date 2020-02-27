  • الرئيسية
    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يلتقي المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني في أذربيجان

    ٢٧.٠٢.٢٠٢٠ [١٢:٢١]

    باكو، 27 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    التقى الرئيس الأذربيجاني الهام علييف اليوم المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني في أذربيجان البارونة إيما نيكولسون والمرافق له.

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني في أذربيجان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ٢٦.٠٢.٢٠٢٠ [١٢:٥‎٥‎]
    الرئيس إلهام علييف يتصل هاتفيا بنظيره التركي رجب طيب أردوغان
    ٢٦.٠٢.٢٠٢٠ [١٢:٠٢]
    الرئيس الهام علييف يلتقي نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون موارد الطاقة (سيتم تحديث)
    ٢٦.٠٢.٢٠٢٠ [١٠:١٥‎]
    الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل إحياء ذكرى مرور 28 عاما على مجزرة خوجالي
    ٢٥‎.٠٢.٢٠٢٠ [١٨:١٢]
    الرئيسان الأذربيجاني والتركي يدليان ببيان صحفي
    الرئيس إلهام علييف يلتقي المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني في أذربيجان الرئيس إلهام علييف يلتقي المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني في أذربيجان الرئيس إلهام علييف يلتقي المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني في أذربيجان