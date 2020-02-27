  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    تصدير 1073 نوع من المنتجات خلال يناير

    ٢٧.٠٢.٢٠٢٠ [١٢:٣٧]

    باكو، 27 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    صدرت أذربيجان 1073 نوع من المنتجات خلال الشهر الماضي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن تكلفة عمليات التصدير في أذربيجان بلغت مليارين و130.2 مليون دولار أمريكي خلال شهر يناير.

    AZERTAG.AZ :تصدير 1073 نوع من المنتجات خلال يناير
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٧.٠٢.٢٠٢٠ [١٥‎:٤٣]
    الجمارك تكشف حجم الفواكه والخضروات المصدرة من أذربيجان خلال يناير
    ٢٧.٠٢.٢٠٢٠ [١٣:١٢]
    إيطاليا أكثر البلدان استيرادا للمنتجات الأذربيجانية خلال الشهر الماضي
    ٢٧.٠٢.٢٠٢٠ [١٢:٤٨]
    إعلان أسماء أكثر الدول تصديرا لمنتجاتها إلى أذربيجان
    ٢٥‎.٠٢.٢٠٢٠ [١٣:١٢]
    في عام 2024، يتم تشغيل مرحلة استخراج الكبريتيد في منجم تشوفدار
    تصدير 1073 نوع من المنتجات خلال يناير