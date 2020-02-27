تصدير 1073 نوع من المنتجات خلال يناير
AzerTAg.az
٢٧.٠٢.٢٠٢٠ [١٢:٣٧]
باكو، 27 فبراير / شباط، (أذرتاج)
صدرت أذربيجان 1073 نوع من المنتجات خلال الشهر الماضي.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن تكلفة عمليات التصدير في أذربيجان بلغت مليارين و130.2 مليون دولار أمريكي خلال شهر يناير.
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