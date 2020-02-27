إعلان أسماء أكثر الدول تصديرا لمنتجاتها إلى أذربيجان
AzerTAg.az
٢٧.٠٢.٢٠٢٠ [١٢:٤٨]
باكو، 27 فبراير / شباط، (أذرتاج)
روسيا أكثر الدول تصديرا للمنتجات إلى أذربيجان خلال شهر يناير للعام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أن روسيا والصين وتركيا في الثلاثة الأولى في قائمة البلدان المصدرة منتجاتها إلى أذربيجان خلال الشهر الماضي.
بلغت حجم الواردات من روسيا 117 مليون دولار ومن الصين 113.9 مليون دولار ومن تركيا 101.6 مليون دولار أمريكي.
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