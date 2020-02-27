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    إيطاليا أكثر البلدان استيرادا للمنتجات الأذربيجانية خلال الشهر الماضي

    ٢٧.٠٢.٢٠٢٠ [١٣:١٢]

    باكو، 27 فبراير / شباط، (أذرتاج

    يتم تصدير معظم المنتجات الأذربيجانية إلى إيطاليا خلال شهر يناير من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أن إيطاليا وتركيا وإسرائيل في الثلاثة الأولى في قائمة البلدان المصدرة منتجاتها من أذربيجان خلال شهر يناير.

    بلغت قيمة المنتجات المصدرة إلى إيطاليا مليار و142.7 مليون دولار أمريكي والى تركيا 122.7 مليون دولار والى إسرائيل 180.9 مليون دولار.

    إيطاليا وإسرائيل وتركيا في الثلاثة الأولى في قائمة البلدان للتبادل التجاري مع أذربيجان. وبلغ حجم التبادل التجاري مع إيطاليا مليار و170.8 مليون دولار ومع تركيا 224.4 مليون دولار ومع إسرائيل 182 مليون دولار.

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