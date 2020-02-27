السفير: معلومات تدعي بفرض جورجيا قيودا على العبور من خلال حدودها مع أذربيجان ليست صحيحة

تبيليسي، 27 فبراير، أذرتاج

قال دورسون حسنوف سفير أذربيجان في جورجيا إن معلمات تدعي بفرض جورجيا قيودا على العبور من خلال منافذ حدودها مع أذربيجان ليست صحيحة ولا تعكس عن الحقيقة.

واكد السفير حسنوف أن منافذ الحدود البرية والجوية بين أذربيجان وجورجيا ناشطة بالدوام اليومي المألوف وفقا للقانون.

ولا تطبق اية قيود على مواطني أذربيجان عند حدود جورجيا بل على كل من كان زائرا في أراضي جمهورية إيران الإسلامية خلال مدة أسبوعين اخيرين.

عزيزوف مراسل أذرتاج