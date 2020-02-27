فيروس كورونا يؤدى إلى انخفاض السياحة في جورجيا

تبليسي، 27 فبراير، أذرتاج

أدى فيروس كورونا إلى انخفاض كبير في عائدات السياحة في جورجيا.

تفيد أذرتاج أنه صرحت بذلك وزيرة الاقتصاد والتنمية المستدامة الجورجي ناتيا تورناوا.

بحسب كلامها أن عائدات القطاع السياحي انخفضت بمقدار 30 مليون لاري (أكثر من 10 ملايين دولار) شهريا عقب تعليق الرحلات الجوية المباشرة إلى الصين وإيران بسبب خطر فيروس كورونا.

وقالت الوزيرة إن البلدان في جميع أنحاء العالم تعاني اليوم من فيروس كورونا. يواجه الاقتصاد العالمي والتجارة والسياحة وغيرها من المجالات خسائر مالية خطيرة. تعاني الحكومة الجورجية أيضا من هذا.

وقالت ناتيا تورناوا: "إن صحة السكان أكثر أهمية بالنسبة للحكومة الجورجية وقد قمنا بتعبئة كل الفرص لحماية صحة شعبنا".

خطائي عزيوزف

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