السعودية تعلق الدخول الى أراضيها مؤقتا لأغراض العمرة بسبب كورونا

القاهرة، 27 فبراير / شباط، (أذرتاج)

قررت المملكة العربية السعودية تعليق الدخول إلى المملكة لغرض أداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتا، إضافة لتعليق دخول حاملي التأشيرات السياحية القادمين من دول يشكل فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" خطرًا فيها.

وفي بيان نشره حساب وكالة الأنباء السعودية "واس" على موقع "تويتر"، قالت وزراة الخارجية، "تتابع المملكة عن كثب تطورات انتشار فيروس كورونا الجديد وتؤكد الوزارة حرص حكومة المملكة على تطبيق المعايير الدولية المعتمدة، ودعم جهود الدول والمنظمات الدولية وبالأخص منظمة الصحة العالمية لوقف انتشار الفيروس ومحاصرته والقضاء عليه".