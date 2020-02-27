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    اقتصاد


    الجمارك تكشف حجم الفواكه والخضروات المصدرة من أذربيجان خلال يناير

    ٢٧.٠٢.٢٠٢٠ [١٥‎:٤٣]

    باكو، 27 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    كشفت هيئة الجمارك عن حجم الفواكه والخضروات المصدرة من أذربيجان خلال يناير الماضي.

    أفادت أذرتاج عن بيان الجمارك أن البلد صدر 37.5 ألف طن من الفواكه والخضروات بقيمة 42 مليون دولار.

    يذكر أن أذربيجان صدرت خلال شهر يناير من العام الماضي 47.4 ألف طن من الفواكه والخضروات بقيمة 43.4 مليون دولار.

    AZERTAG.AZ :الجمارك تكشف حجم الفواكه والخضروات المصدرة من أذربيجان خلال يناير
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