الجمارك تكشف حجم الفواكه والخضروات المصدرة من أذربيجان خلال يناير

باكو، 27 فبراير / شباط، (أذرتاج)

كشفت هيئة الجمارك عن حجم الفواكه والخضروات المصدرة من أذربيجان خلال يناير الماضي.

أفادت أذرتاج عن بيان الجمارك أن البلد صدر 37.5 ألف طن من الفواكه والخضروات بقيمة 42 مليون دولار.

يذكر أن أذربيجان صدرت خلال شهر يناير من العام الماضي 47.4 ألف طن من الفواكه والخضروات بقيمة 43.4 مليون دولار.