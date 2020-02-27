انخفاض الصادرات من الشاي
AzerTAg.az
٢٧.٠٢.٢٠٢٠ [١٧:١٢]
باكو، 27 فبراير / شباط، (أذرتاج)
صدرت 46.8 طنا من الشاي من البلد خلال شهر يناير.
قال جهاز الجمارك إن قيمة الشاي المصدر من البلد بلغت 317 ألف دولار.
يذكر أن أذربيجان صدرت في يناير العام الماضي 107.9 طن من الشاي بقيمة 659.7 ألف دولار.
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