  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    انخفاض الصادرات من الشاي

    ٢٧.٠٢.٢٠٢٠ [١٧:١٢]

    باكو، 27 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    صدرت 46.8 طنا من الشاي من البلد خلال شهر يناير.

    قال جهاز الجمارك إن قيمة الشاي المصدر من البلد بلغت 317 ألف دولار.

    يذكر أن أذربيجان صدرت في يناير العام الماضي 107.9 طن من الشاي بقيمة 659.7 ألف دولار.

    AZERTAG.AZ :انخفاض الصادرات من الشاي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٧.٠٢.٢٠٢٠ [١٥‎:٤٣]
    الجمارك تكشف حجم الفواكه والخضروات المصدرة من أذربيجان خلال يناير
    ٢٧.٠٢.٢٠٢٠ [١٣:١٢]
    إيطاليا أكثر البلدان استيرادا للمنتجات الأذربيجانية خلال الشهر الماضي
    ٢٧.٠٢.٢٠٢٠ [١٢:٤٨]
    إعلان أسماء أكثر الدول تصديرا لمنتجاتها إلى أذربيجان
    ٢٧.٠٢.٢٠٢٠ [١٢:٣٧]
    تصدير 1073 نوع من المنتجات خلال يناير
    انخفاض الصادرات من الشاي