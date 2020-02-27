أذربيجان تفرض الرقابة الطبية على كل من تعامل مع مواطن جورجي مصاب بفيروس كورونا

باكو، 27 فبراير، أذرتاج

حققت وزارة الصحة والوكالة الحكومية للتأمين الصحي الإلزامي مع جهات ذات الصلة على الفور من انتشار معلومات حول اكتشاف فيروس كورونا عند مواطن جورجيا المغادر إلى تبيليسي عابرا من حدود أذربيجان وافدا من إيران في 25 فبراير الجاري وكشفت بعد تحليل مقاطع فيديو تعكس عن عبور المواطن الجورجي من خلال حدود أذربيجان في منفذ أستارا العبوري الجمركي عن أن حرارة بدنه كانت مألوفة عند الفحص في الحدود وعدم تسجيل علامة تثير شبهة في صحته.

وقالت إنه من الممكن أن علامة المرض ظهرت لدى المواطن الجورجي خلال مدة 10-12 ساعة قطعها بين منفذ أستارا إلى حدود جورجيا وذلك وفقا لطبيعة المرض.

وأضافت أن الجهات ذات الصلة تتخذ كل ما هو ضروري من اجل الحادث المذكور حيث تم تحديد كل من تعامل مع المواطنين الجورجيين المذكورين العابرين حدود أذربيجان مع إيران بما فيهم موظفو الجمارك وحرس الحدود وأفراد الطاقم الطبي المتناوب وإخضاعهم للرقابة الطبية.