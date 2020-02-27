أنقرة، 27 فبراير / شباط، (أذرتاج) قُتل جنديان تركيان وجرح اثنان آخران في ضربة جوية في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا. أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن الموقع الالكتروني لوزارة الدفاع الوطني التركي على الانترنت ان الجنديين التركيين قتلا بنيران النظام السوري في إدلب هذا الشهر.

AZERTAG.AZ : مقتل جنديين تركيين في إدلب

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