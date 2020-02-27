أصول صندوق النفط تصل إلى 3ر43 مليار دولار

باكو، 27 فبراير، أذرتاج

قال إسرافيل محمدوف إن حجم أصول صندوق النفط الحكومي الأذربيجاني بلغ 3ر43 مليار دولار.

وأوضح محمدوف المدير التنفيذي للصندوق في مقابلة صحفية له لوكالة أذرتاج أن حجم أصول الصندوق في أوائل 2019م الماضي كان 5ر38 مليار دولار فازداد بنسبة 5ر12 في المائة إلى اول 2020م ليصل إلى 3ر43 مليار دولار. وزاد أن سعر النفط لدى الأسواق الدولية خلال العام الماضي كان مرتفعا مما كان متوقعا لدى ميزانية الصندوق من السعر المتوسط السنوي عند 60 دولارا مقابل 64 دولارا في الواقع وذلك أتاح فرصة ملائمة لزيادة احتياطي النقد الأجنبي للصندوق.