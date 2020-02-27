باكو تستضيف منتدى دولية لمتطوعي الأقطار العربية

يشارك في فعاليات المنتدى 80 مندوبا عن 42 بلدا

باكو، 27 فبراير، أذرتاج

نظمت وزارة الشباب والرياضة منتدى دولية لمتطوعي الأقطار العربية ضمن "عام المتطوعين" في السابع والعشرين من فبراير اليوم في باكو.

وشاهد نحو 80 مندوبا من 42 بلدا في البداية مقاطع فيديو تتحدث عن انطباعات مشاركين عن أذربيجان والمنتدى.

وخطب في المنتدى وزير الشباب والرياضة أزاد رحيموف مفيدا أن حركة التطوع لها تاريخ يزيد عن 100 عام وكان المتطوعون في البداية من الجنود الذين يشاركون في عمليات الإنقاذ والبحث وأعمال الدعم وقد تغيرت مبادئ التطوع اليوم حيث يتم جلب المتطوعين حاليا جلبا فاعلا إلى المسائل الاجتماعية والرياضة والثقافة والبيئة وسائر المجالات.

وقال إن أذربيجان احدى البلاد الداعمة في المستوى العالية فعاليات التطوع وتبنى البلد عام 2009م القانون في التطوع ويزداد اليوم عدد المتطوعين في أذربيجان بسرعة ويشاركون بنشط في الفعاليات الدولية المختلفة. ومناداة الرئيس إلهام علييف في البلد بعام التطوع عام 2020م نموذج واضح للاهتمام والاعتناء بتنمية حركة التطوع في البلد.

وأعربت المديرة العامة للشؤون الثقافية والاجتماعية والأسرة بمنظمة التعاون الإسلامي مهلة بنت أحمد طالبنا عن ارتياحها من المشاركة في مثل هذه الفعالية الدولية في أذربيجان التي يتعايش فيها منتسبو مختلف الأديان والثقافات والمعتقدات في ظروف سلمية وتسامح شامل واحترام متبادل فيما أشادت السيدة طالبنا بتنظيم هذه الفعاليات التي تجمع شباب الأقطار الإسلامية في أذربيجان التي تجسد موطن المتطوعين والوئام.

واكد المندوب المقيم في أذربيجان لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي اليساندرو فراكاسيتي في خطابه على أهمية هذه المنتدى المنظمة بنشط عال للمتطوعين الشباب في حقبة تشهد بلوغ عدد الشباب عبر العالم 8ر1 مليار شاب مشيرا إلى أهمية حركة التطوع من حيث تنمية المجتمع المحب للسلام والمستدام والمستمر مضيفا أن المندوبية تتعاون وثيقا مع وزارة الشباب والرياضة.

وبعد الفصل الرسمي استمرت فعاليات المنتدى بمناقشات عامة تناولت مسائل تطوير حركة التطوع في الأقطار الإسلامية.