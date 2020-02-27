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    البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار للغد

    ٢٧.٠٢.٢٠٢٠ [٢٠:١٦]

    باكو، 27 فبراير، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لسعر صرف العملة الوطنية المانات المحدد من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 28 فبراير شباط.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من يوم 28 فبراير شباط.

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار للغد
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