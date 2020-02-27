صندوق النفط يكشف عن حجم إيراداته من تنفيذ عقود النفط والغاز

باكو، 27 فبراير، أذرتاج

قال إسرافيل محمدوف إن حجم إيرادات ميزانية صندوق النفط الحكومي الأذربيجاني بالعام الماضي كان 19 مليار مانات ونفقاتها 6ر11 مليار مانات.

وأوضح محمدوف المدير التنفيذي للصندوق في مقابلة صحفية له لوكالة أذرتاج أن 4ر15 مليار مانات من حجم إيرادات الصندوق جاءت من تنفيذ عقود النفط والغاز وذلك يتضمن بيع النفط والغاز الرابح قدر 6ر14 مليار مانات ودفع الجوائز 4ر776 مليون مانات وارباح الترانزيت 9ر18 مليون مانات ودفعات المساحة 7ر4 ملايين مانات.

وزاد أن الصندوق حصل على 6ر3 مليارات مانات من إدارة أصول الصندوق وذلك يشكل 1ر19 في المائة من أرباح الصندوق العامة لتكون الربحية السنوية لمحفظة الاستثمار للصندوق 3ر5 في المائة. وكانت إيرادات الصندوق خارج الميزانية من فارق تغيرات أسعار صرف العملات الأجنبية 7ر731 مليون مانات.