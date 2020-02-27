وزير الرياضة: لم تفرض قيود على أية مسابقة رياضية في أذربيجان بسبب فيروس كورونا

باكو، 27 فبراير، أذرتاج

قال أزاد رحيموف اننا لم نفرض أية قيود على المشاركة في مسابقة بسبب فيروس كورونا.

أوضح رحيموف وزير الشباب والرياضة الأذربيجاني في تصريح له لصحفيين في السابع والعشرين من فبراير اليوم أن كل بلد يتخذ قرارا بشأن فيروس كورنا بالتنسيق مع اتحادات رياضية مفيدا أن بعضا من البلاد تفرض حاليا مثل هذه القيود ومنها إيطاليا التي ألغت كل مسابقة رياضية اليوم ونسعى إلى التعرف عن كثب على الأوضاع الحالية ونحمي رياضيين وأمامنا ألعاب طوكيو 2020م الأولمبية وعلينا أن نحفظ على رياضيينا.