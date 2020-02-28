العقيد نامق إسلامزاده: أذربيجان تعزز القوات المسلحة بطائرات مقاتلة من الجيل الخامس

باكو، 28 فبراير، أذرتاج

وقعت أذربيجان وإيطاليا على عدد من الوثائق المهمة في إطار الزيارة الرسمية لرئيس جمهورية أذربيجان القائد العام للقوات المسلحة إلهام علييف إلى إيطاليا في 20 فبراير. بين الوثائق المبرمة تجدر الإشارة الخاصة إلى "البيان عن الاتفاق بين وزارة الدفاع لجمهورية أذربيجان وشركة “Leonardo S.p.A” حول شراء نظام تكامل الطائراتM-346 " الذي وقع عليه وزير الدفاع الأذربيجاني الفريق الأول ذاكر حسنوف والمدير التنفيذي لشركة “Leonardo S.p.A” الإيطالية ألساندرو بروفومو. منذ عدة سنوات تجرى إصلاحات واسعة النطاق في سلاح الجو الأذربيجاني. على وجه الخصوص، يتم اتخاذ خطوات مهمة لتحديث القواعد الجوية وتحسين الظروف الاجتماعية والمعيشية للأفراد.

ابلغ هذه الأفكار لوكالة أذرتاج عقيد القوات الجوية نامق إسلامزاده في تعليقه على صفقة شراء طائرات التدريب من طراز M-346 من جمهورية إيطاليا.

قال نامق إسلامزاده إن الجزء الكبير من الطائرة الموجودة حالياً في سلاح الجو الأذربيجاني يفي بالمعايير الحديثة. في السنوات الأخيرة، اعطت أذربيجان في المناقشات الافضلية على شراء طائرات التدريب للقوات الجوية الأولوية لإيطاليا وباكستان. في هذا الصدد، تجدر الإشارة خاصة على الاتفاقية الموقعة بين سلاح الجو الأذربيجاني وشركة PAC KAMRA الباكستانية في يوليو 2017، والتي تم الحصول على 10 طائرات من طراز MFI-395 Super Mushak بموجبه وكذلك في 10 مايو من نفس السنة عرض الجيل الجديد للطائرات من طراز M-346 من إنتاج شركة Leonardo Aircraft للجمهورية الإيطالية بمشاركة وزير الدفاع الفريق الأول ذاكر حسنوف في أحد مطارات سلاح الجو الأذربيجاني.

من الجدير بالذكر أن الحصول على طائرات من طراز M-346 سيلعب دوراً مهماً في زياردة الكفاءة المهنية للطيارين العسكريين الشباب وتكميل مهاراتهم القتالية. في الوقت نفسه، يتم استخدام M-346 كطائرة انتقالية للطائرات متعددة الأغراض الحديثة من الجيل 4 ++ والجيل الخامس. إن إدراج هذه الطائرات في القوات المسلحة الأذربيجانية سيزيد من قدراتها القتالية ويوفر تفوقها الجوي على أرمينيا.

وقال العقيد: "أود التأكيد على اتخاذ الإجراءات المناسبة لتعزيز ترسانة سلاح الجو الأذربيجاني بطائرات مقاتلة من الجيل الخامس وسيستمر العمل في هذا الاتجاه".