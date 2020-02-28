رومانيا حريصة على تلبية طلبها المتزايد على الغاز الطبيعي على حساب الموارد الأذربيجانية

باكو، 28 فبراير، أذرتاج

في 27 فبراير، التقى رئيس سوكار رونق عبد اللا ييف الوفد الروماني برئاسة نائب وزير الاقتصاد والطاقة وبيئة الأعمال لرومانيا نيكولاي هافريليت الذي يزور باكو لحضور الاجتماع الوزاري السادس للمجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي.

تفيد أذرتاج نقلاً عن سوكار أنه حضر الاجتماع مسئولو شركة Transgaz S.A الرومانية والممثلون الرسميون لمختلف الوكالات الحكومية وسفير هذا البلد في أذربيجان.

أشير في الاجتماع إلى أنه سيتم نقل الغاز الأذربيجاني إلى الأسواق الأوروبية لأول مرة في المستقبل القريب عبر ممر الغاز الجنوبي ونوقشت مسألة نقل الغاز إلى السوق الرومانية عبر الخطوط العابرة. أشار الضيوف إلى أن طلب رومانيا على الغاز الطبيعي سيزداد في المستقبل وهم مهتمون بتوفير كميات إضافية من الغاز من أذربيجان والدول الأخرى لتلبية هذا الطلب. تبادل الجانبان وجهات النظر حول آفاق نقل الغاز الأوروبي الأذربيجاني من بلغاريا إلى النمسا عبر رومانيا بواسطة خط أنابيب " BRUA".

من الجدير بالذكر أن شركة Transgaz S.A الوطنية الرومانية لنقل الغاز تأسست من قبل الحكومة الرومانية في عام 2000 وتعمل كشركة مساهمة. وتشمل أنشطتها الرئيسية النقل المحلي والدولي وإرسال الغاز الطبيعي.

في أكتوبر 2019 أبرمت سوكار مذكرة التفاهم حول التعاون في مجال الاستكشاف الجيولوجي والإنتاج مع الشركة الرومانية الأخرى وهي “S.N.G.N. Romgaz S.A.” والتي تعد أكبر منتج للغاز الطبيعي في رومانيا والمخزن الرئيسي للغاز الطبيعي. ويعود 70% من أصول “S.N.G.N. Romgaz S.A.” إلى الدولة. تعمل الشركة في استكشاف وإنتاج وتخزين وتسويق الغاز الطبيعي.

في الوقت الحاضر، تمثل سوكار في السوق الرومانية بشركة SOCAR Petroleum SA التي تشغل محطات البنزين. تمتلك هذه الشركة التابعة لـسوكار التي تأسست في عام 2011 أكثر من 40 محطة على مستوى متميز في رومانيا تحت علامة سوكار التجارية.