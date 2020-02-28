مناقشة إمكانية انضمام رومانيا إلى ممر الغاز الجنوبي

باكو، 28 فبراير، أذرتاج

التقى وزير الطاقة برفيز شاهبازوف الوفد الروماني برئاسة نائب وزير الاقتصاد والطاقة وبيئة الأعمال نيكولاي هافريليت الذي يزور بلدنا للمشاركة في الاجتماع السادس للمجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي.

تفيد أذرتاج نقلاً عن الوزارة أنه كما حضر الممثلون عن شركتي Transgaz S.A وRomgaz S.A. في الاجتماع.

في اللقاء تم بحث التعاون مع رومانيا في مجال تجارة النفط الخام والمنتجات البترولية والبتروكيماويات. ودار الحديث عن الفرص التي توفرها صيغة المجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي لتطوير التعاون في مجال الطاقة.

قدر الوزير برويز شهبازوف مشاركة رومانيا المستمرة في الاجتماع الوزاري داخل المجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي في السنوات الأخيرة كمؤشر على الاهتمام بالمشروع. وأشار إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين أذربيجان ورومانيا ستسهم في تحقيق مصالح البلدين في المستقبل.

تحدث نائب وزير الاقتصاد والطاقة وبيئة الأعمال لرومانيا نيكولاي هافريليت عن أهمية ممر الغاز الجنوبي وأشار إلى أن بلاده مهتمة بمزيد من المشاركة في هذا المشروع. شارك آراءه حول إمكانية استخدام الموصل البلغاري الروماني ومشروع BRUA لتوسيع الممر إلى أوروبا الوسطى.

تبادل الجانبان وجهات النظر حول آفاق المزيد من التعاون بين البلدين في مجال الطاقة.