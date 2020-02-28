باكو تستضيف الاجتماع الوزاري السادس للمجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي

باكو، 28 فبراير / شباط، (أذرتاج)

تم الانتهاء من الاستعدادات للاجتماع الوزاري السادس للمجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي الذي سيعقد في باكو في 28 فبراير وتم تأكيد مشاركة 13 دولة في الاجتماع.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة انه سيشارك في الاجتماع الحالي للمجلس الاستشاري نائب المدير العام لمديرية الطاقة في المفوضية الأوروبية كلاوس ديتر بورشاردت ونائب وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألبارسلان بايركتار ووزيرة الاقتصاد والتنمية المستدامة الجورجية ناتيا ترنافا ونائبة وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي أليساندرا تود ونائب وزير البيئة والطاقة وتغير المناخ اليوناني جيراسيموس توماس ووزير الطاقة البلغاري تيمينوكا بيتكوفا.

وسيمثل الولايات المتحدة الامريكية كورت دونيلي نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون موارد الطاقة وبريطانيا العطمى البارونة إيما نيكولسون المبعوثة التجارية لرئيس وزراء المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية في أذربيجان.

وكما سيشارك في الاجتماع وزير المناجم والطاقة الصربي ألكسندر أنتيك ونائب مدير إدارة الطاقة ودبلوماسية المناخ بوزارة الخارجية والتجارة الهنغارية فيليكس مولدوفان ومساعد وزير البيئة والطاقة الكرواتي دوماجوي واليدزيس ورئيس قسم الغاز والنفط والتراخيص في وكالة تنظيم الطاقة في الجبل الأسود وزاركو يورانوفيتش ومستشار رئيس تركمانستان ياخشيقلدي كاكاييف ونائب وزير الاقتصاد والطاقة والأعمال الروماني نيكوللي هافرييلت.

كما يحضر الاجتماع شركات "بي بي" و"SGC" و"Botas" و"TPAO" و"TANAP" و"TAP" و"Snam" و"Fluxys" و"ICGB AD" و"Transgaz" و"SNGN Romgaz SA" و"Uniper Global" و"Bulgargaz EAD" وSACE"" و"Plinacro". تشمل المؤسسات المالية الدولية البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير والبنك الأوروبي للاستثمار.

سيستمر الاجتماع الوزاري السادس لجلستين عامتين عقب حفل الافتتاح وكلمات الترحيب. في الجلسة الأولى، سيتم عرض تقارير عن العمل المنجز في جميع قطاعات ممر الغاز الجنوبي. وستتضمن الجلسة العامة الثانية التي يديرها وزير الطاقة بارويز شاهبازوف كلمات يلقيها أعضاء في ممر الغاز الجنوبي وممثلون عن البلدان المهتمة بالمشروع.

ومن المقرر أن يعقد مؤتمرا صحفيا حول نتائج الاجتماع الوزاري السادس للممر الغاز الجنوبي كجزء من مجلس الشورى.

يذكر ان الاجتماع الأول للوزراء في المجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي عقد في 12 فبراير من عام 2015 والاجتماع الثاني في 29 فبراير عام 2016 والاجتماع الثالث في 23 فبراير عام 2017 والاجتماع الرابع في 23 فبراير عام 2018 والاجتماع الخامس في 20 فبراير من عام 2019.