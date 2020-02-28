  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    انخفاض سعر النفط "أذري لايت"

    ٢٨.٠٢.٢٠٢٠ [١١:٢٠]

    باكو، 28 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    انخفض سعر النفط الأذربيجاني في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 53.67 دولارا بانخفاض مسجل عند 2.73 دولارا.

    يذكر انه بلغ سعر برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 19.15 دولار في شهر ديسمب لعام 2001 وتم بيعه بقيمة 149.66 دولار في يوليو لعام 2008.

    AZERTAG.AZ :انخفاض سعر النفط "أذري لايت"
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٨.٠٢.٢٠٢٠ [١١:٥‎٠]
    أسعار النفط في الأسواق العالمية
    ٢٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٠:٣٥‎]
    باكو تستضيف الاجتماع الوزاري السادس للمجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي
    ٢٨.٠٢.٢٠٢٠ [٠٠:٥‎٦]
    مناقشة إمكانية انضمام رومانيا إلى ممر الغاز الجنوبي
    ٢٨.٠٢.٢٠٢٠ [٠٠:٤٢]
    رومانيا حريصة على تلبية طلبها المتزايد على الغاز الطبيعي على حساب الموارد الأذربيجانية
    انخفاض سعر النفط "أذري لايت"