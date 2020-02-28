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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يدشن معبر المشاة تحت الأرض على تقاطع جادة حيدر علييف وشارع ذكي محمدوف

    ٢٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٠:٥‎١]

    باكو، 28 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    تم اليوم تدشين معبر المشاة تحت الأرض على تقاطع جادة حيدر علييف وشارع ذكي محمدوف في مدينة باكو.

    أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف شارك في الافتتاح.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يدشن معبر المشاة تحت الأرض على تقاطع جادة حيدر علييف وشارع ذكي محمدوف
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