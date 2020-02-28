باكو، 28 فبراير / شباط، (أذرتاج) تم اليوم تدشين معبر المشاة تحت الأرض على تقاطع جادة حيدر علييف وشارع ذكي محمدوف في مدينة باكو. أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف شارك في الافتتاح.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يدشن معبر المشاة تحت الأرض على تقاطع جادة حيدر علييف وشارع ذكي محمدوف

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