عقد الاجتماع الوزاري السادس للمجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي في باكو
AzerTAg.az
٢٨.٠٢.٢٠٢٠ [١١:٢٩]
باكو، 28 فبراير / شباط، (أذرتاج)
عقد اليوم الاجتماع الوزاري السادس للمجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي في مركز حيدر علييف بباكو.
أفادت وكالة أذرتاج ان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يشارك في الاجتماع.
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