باكو، 28 فبراير / شباط، (أذرتاج) عقد اليوم الاجتماع الوزاري السادس للمجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي في مركز حيدر علييف بباكو. أفادت وكالة أذرتاج ان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يشارك في الاجتماع.

AZERTAG.AZ : عقد الاجتماع الوزاري السادس للمجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي في باكو

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