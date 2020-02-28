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    أخبار رسمية


    عقد الاجتماع الوزاري السادس للمجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي في باكو

    ٢٨.٠٢.٢٠٢٠ [١١:٢٩]

    باكو، 28 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    عقد اليوم الاجتماع الوزاري السادس للمجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي في مركز حيدر علييف بباكو.

    أفادت وكالة أذرتاج ان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يشارك في الاجتماع.

    AZERTAG.AZ :عقد الاجتماع الوزاري السادس للمجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي في باكو
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