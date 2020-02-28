إسطنبول، 28، فبراير / شباط، (أذرتاج) سيعقد اليوم حلف شمال الأطلسي (الناتو) اجتماعا طارئا بناء على طلب تركيا. أفادت وكالة أذرتاج ان الجانب التركي قدم هذا الطلب مساء أمس عقب استشهاد عدد من جنودها في "إدلب". يذكر ان 33 جنديا ارتقوا شهداء نتيجة هجوم شنته قوات النظام السوري بمنطقة إدلب.

AZERTAG.AZ : عقد الناتو اجتماعًا طارئًا بناء على طلب تركيا

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