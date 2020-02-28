حرس الحدود: معلمات تدعي بتطبيق قيود على منافذ العبور عند الحدود غير صحيحة

باكو، 28 فبراير، أذرتاج

تنتشر في الأيام الأخيرة على بعض شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الجماهيرية معلومات غير صحيحة تدعي بتطبيق قيود على منافذ العبور عند حدود أذربيجان على الأشخاص ووسائل النقل اذ تعلن قيادة حرس الحدود عن أن تلك المعلومات لا تمت بصلة إلى الحقيقة ولا تعكس عن الحقيقة.

وقالت حرس الحدود إنها لم تطبق أية قيود على عبور المشاة والسيارات والحافلات والشاحنات من خلال منافذ العبور الحدودية وتواصل منافذ العبور الحدودية فعالياتها بإجراءات مشددة.

وينفذ تبادل المعلومات الضرورية مع هياكل حرس الحدود للبلاد المجاورة وشددت هي الأخرى إجراءات طبية وقائية لدى منافذ العبور الحدودية.

ويتم فحص وتفتيش حرارة بدن كل من يعبر من خلال منافذ العبور الحدودية إلى أذربيجان بواسطة أجهزة طبية خاصة ويخضع كل من يمر بحرارة بدن مرتفعة لفحص مفصل ويتم إجلاؤهم الطبي عند الضرورة.