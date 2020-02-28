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    ليلى عبد الله يفا: أذربيجان تتخذ تدابير مهمة رامية إلى تحقيق المهام مثل إعادة بناء السلام في المنطقة

    ٢٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٤:٤٤]

    باكو، 28 فبراير، أذرتاج

    قالت ليلى عبد الله يفا إن منظمة الأمم المتحدة حققت نشاطا كمنظمة عالمية خلال مدة 75 سنة وتتخذ تدابير في مجال حماية السلام في العالم ورغم ذلك فإن قضية الأمن العالمي تتخذ حالا معقدا اليوم.

    أوضحت عبد الله يفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية في اجتماع مكرس لبدء مبادرة منظمة الأمم المتحدة 75 في أذربيجان اليوم 28 فبراير أن أذربيجان بوجهها عضوا لدى الأمم المتحدة تشارك بنشط في فعاليات حفظ السلام. وتتخذ أذربيجان تدابير مهمة رامية إلى تحقيق المهام مثل رفع الفقر وإعادة بناء السلام في المنطقة.

    AZERTAG.AZ :ليلى عبد الله يفا: أذربيجان تتخذ تدابير مهمة رامية إلى تحقيق المهام مثل إعادة بناء السلام في المنطقة
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