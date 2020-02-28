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    شفاء 36117 مريضا في الصين من فيروس كورونا

    ٢٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٦:١٠]

    باكو، 28 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية اليوم أن 36117 مريضاً مصاباً بفيروس كورونا خرجوا من المستشفى بعد تماثلهم للشفاء.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وكالة شينخوا الصينية أن 3622 شخصاً خرجوا من المستشفى بعد شفائهم من عدوى الفيروس ليصبح العدد الإجمالي ممن غادروا المشافي 36117 مريضاً.

    AZERTAG.AZ :شفاء 36117 مريضا في الصين من فيروس كورونا
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