احتفالات بالذكرى العشرين لإدراج "إيتشاري شهر" في قائمة التراث العالمي لليونسكو

باكو، 28 فبراير، أذرتاج

في 27 فبراير، وقع الرئيس إلهام علييف مرسوماً بمناسبة الذكرى العشرين لإدراج "إيتشاري شهر" في قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

بموجب هذا المرسوم، قامت إدارة محمية "إيتشاري شهر" التاريخية والمعمارية الحكومية بتطوير وتنفيذ خطة الاحتفال بالذكرى العشرين لإدراج "إيتشاري شهر" في قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

تعد "إيتشاري شهر" واحدة من رموز ثقافتنا القديمة. يعتبر برج العذراء ومجمع قصر ملوك شيروان والمساجد والكروان ساراي وغيرها من المعالم التاريخية الواقعة في هذا المكان الفريد الذي يعد نصباً فريداً من الفن الحضري المتطور للغاية لبلدنا في العصور الوسطى وأمثلة حية على العمارة الأذربيجانية.

كما جاء في المرسوم أن "إيتشاري شهر" حصل على مكانة محمية تاريخية ومعمارية في عام 1977 وفي عام 1985 إعلانه كمحمية الدولة التاريخية والمعمارية بالاعتناء والرعاية الخاصة من الزعيم الوطني العام حيدر علييف.

تعد "مدينة المتاحف" هذه التي تثير أحساس الافتخار في قلب كل مواطن أذربيجاني، أول نصب تاريخي لبلدنا يتم إدراجه في قائمة اليونسكو للتراث العالمي. يدل إدراج "إيتشاري شهر" في قائمة التراث العالمي في الدورة الرابعة والعشرين للجنة التراث العالمي لليونسكو المنعقدة في عام 2000 إلى جانب برج العذراء ومجمع قصر ملوك شيروان على اعتراف اليونسكو بمكانته كقيمة عالمية وتقدير لائق له يمنح دفعة قوية لتطوير علاقات بين أذربيجان واليونسكو في مجال الثقافة. وعلى مدار الفترة الماضية، تم إنشاء النظام الإداري الموحد لمحمية "إيتشاري شهر" وتم تنفيذ مشاريع الحفظ والترميم والتصليح في المعالم ذات الأهمية العالمية والوطنية والمحلية، مع الحفاظ على صورتها التاريخية والمعمارية الفريدة. تم اتخاذ العديد من التدابير لتحويل المحمية إلى مركز ثقافي وفني لزيادة إمكاناتها السياحية الثقافية وتم افتتاح معارض جديدة للمتاحف ودعم تطوير الفنون والحرف التقليدية.