  • الرئيسية
    • / علم وتعليم

    علم وتعليم


    صدور كتاب "فن الأبرو وأسراره" في معهد المخطوطات

    ٢٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٩:٢٠]

    باكو، 28 فبراير، أذرتاج

    صدر كتاب "فن الأبرو وأسراره " في معهد المخطوطات باسم محمد فضولي لأكاديمية العلوم الوطنية لأذربيجان.

    تفيد أذرتاج نقلاً عن المعهد أن مؤلف الكتاب رئيس مختبر تنظيف وترميم المخطوطات في المؤسسة العلمية زافور أوروجوف. هو أستاذ وحيد لفن الأيبرو الوحيد في أذربيجان.

    مؤلف مقدمة الكتاب هو نائب مدير معهد المخطوطات في الشئون العلمية الدكتوراه في علم اللغة باشا كريموف. والمحرر العلمي للنشرة الباحث العلمي الرائد لقسم المخطوطات في اللغة التركية الدكتوراه في علم اللغة والأستاذ المشارك علي محمد باقر أوغلو ومستشار النشرة دكتوراه الفلسفة في علم اللاحوت مهمان إسماعيلوف.

    يحكي الكتاب عن فن الإبرو الذي هو جزء لا يتجزأ عن التأليف الفني لكتب المخطوطات القديمة وعن تاريخه وأسراره.

    AZERTAG.AZ :صدور كتاب "فن الأبرو وأسراره" في معهد المخطوطات
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٦.٠٢.٢٠٢٠ [١٣:٠٩]
    اعلان موعد دخول فصل الربيع في أذربيجان
    ٢٥‎.٠٢.٢٠٢٠ [٢٠:١٦]
    جامعة باكو السلافية تحيي ذكرى مذبحة خوجالي بحضور سفراء 17 بلدا
    ٢٥‎.٠٢.٢٠٢٠ [١٧:٣٦]
    مجزرة خوجالي أفظع مآسي القرن العشرين
    ٢٣.٠٢.٢٠٢٠ [١٥‎:٣٤]
    كازاخستان تحيي ذكرى ضحايا خمس إبادات جماعية في تاريخ البشرية
    صدور كتاب "فن الأبرو وأسراره" في معهد المخطوطات