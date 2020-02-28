صدور كتاب "فن الأبرو وأسراره" في معهد المخطوطات

باكو، 28 فبراير، أذرتاج

صدر كتاب "فن الأبرو وأسراره " في معهد المخطوطات باسم محمد فضولي لأكاديمية العلوم الوطنية لأذربيجان.

تفيد أذرتاج نقلاً عن المعهد أن مؤلف الكتاب رئيس مختبر تنظيف وترميم المخطوطات في المؤسسة العلمية زافور أوروجوف. هو أستاذ وحيد لفن الأيبرو الوحيد في أذربيجان.

مؤلف مقدمة الكتاب هو نائب مدير معهد المخطوطات في الشئون العلمية الدكتوراه في علم اللغة باشا كريموف. والمحرر العلمي للنشرة الباحث العلمي الرائد لقسم المخطوطات في اللغة التركية الدكتوراه في علم اللغة والأستاذ المشارك علي محمد باقر أوغلو ومستشار النشرة دكتوراه الفلسفة في علم اللاحوت مهمان إسماعيلوف.

يحكي الكتاب عن فن الإبرو الذي هو جزء لا يتجزأ عن التأليف الفني لكتب المخطوطات القديمة وعن تاريخه وأسراره.