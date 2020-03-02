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    علم وتعليم


    أذربيجان: تعليق الدروس في كل مؤسسات التربية والتعليم

    ٠٢.٠٣.٢٠٢٠ [١٦:٥‎٤]

    باكو، 2 مارس (أذرتاج).

    أصدر المقر الميداني لدى مجلس الوزراء قرارا حول تعليق الدروس في كل مؤسسات التربية والتعليم في جمهورية أذربيجان من 3 مارس حتى 9 مارس لتبدأ الدروس في 10 مارس، ذلك بغرض تكثيف التدابير الوقائية الصحية والاحترازية الهادفة الى الحيلولة دون الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

    خلال هذه الفترة سيتم مواصلة اتخاذ التدابير المتعلقة بالوقاية الطبية والتطهير في كل مؤسسات التعليم.

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