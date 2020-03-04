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    علم وتعليم


    كازاخستان تعلن منحة تعليمية لمواطني أذربيجان

    ٠٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٤٦]

    باكو، 4 مارس (أذرتاج).

    أعلنت وزارة العلم والتعليم الكازاخستانية منحة تعليمية لمواطني أذربيجان للسنة الدراسية 2020-2021.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة التعليم ان لغات التعليم في المنحة التعليمية هي الكازاخية والروسية او الإنجليزية في مستوى الباكالوريوس والماجستر.

    يجب على الراغبين المراجعة الى نظام العريضة الرقمية بوزارة التعليم الأذربيجانية (https://www.app.htp.edu.az) حتى 5 ابريل. سيتم دعوة المرشحين الى المسابقة الفردية بعد اتمامهم الصحيح لتسجيلهم الالكتروني.

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