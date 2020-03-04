مسابقة "الأسود الشابة" الإبداعية الدولية في أذربيجان لأول مرة

باكو، 4 مارس، أذرتاج

يتجري مرحلة "الأسود الشابة" (Young Lions) من مهرجان "أسود كان" (Cannes Lions) الإبداعي الدولي والتي تستهدف الاخصائيين الشباب في مجال الإعلانات بدعم من وزارة الثقافة وبوابة "أذربيجان الخلاقة" بالإضافة إلى المشغل المراهن "توباز" الإبداعي في أذربيجان. الممثل الرسمي للمهرجان في بلدنا هو المدير التنفيذي لوكالة“Endorphin” للإعلانات أورخان كريموف.

سيحصل الفريقان الفائزان في مسابقة "الأسود الشابة لأذربيجان" على فرصة المشاركة في المسابقة الدولية لهذا العام في مدينة كان بفرنسا.

يعد مهرجان "أسود كان" أحد المهرجانات الإبداعية المرموقة في العالم. يهدف المهرجان السنوي الذي يتم عقده منذ عام 1954 في مدينة كان الفرنسية إلى تحسين جودة صناعة الإعلان وقدرتها الإبداعية على المنافسة. يتمني كل وكالة إعلانية في العودة بجائزة من مهرجان "أسود كان". لأن "الأسود" المكتسبة هنا هي الأبواب المفتوحة إلى فرص جديدة في المستقبل. هذا العام، سيكون مهرجان "أسود كان" السابع والأربعون محواً يجتمع فيه الناس من جميع أنحاء العالم ليكتشفوا أفكاراً جديدة.

وأما مسابقة "الأسود الشابة" التي تجري منذ عام 1995 فيتم تشكيلها للمهنيين الناشئين الذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً للانضمام إلى المسابقة في شكل فريقين. تتنافس "الأسود الشابة" في 7 فئات، بما في ذلك الطباعة والرقمنة والفيلم والتصميم والمسوقين الشباب والإعلام والعلاقات العامة. في أول مسابقة "الأسود الشابة" التي ستجري في أذربيجان سيتم تشكيل الطلبات من فئتي الطباعة والفيلم فقط.

يجب تقديم الأطروحة التي توضح الفكرة بصورة جامعة على أساس النبذة التي سيتم إرسالها فور التقدم بطلب المشاركة في المسابقة لمدة 24 ساعة لفئة الطباعة و48 ساعة لفئة الفيلم. سيتم تقييم الأطروحات المقدمة إلى المسابقة من قبل لجنة التحكيم الدولية. سيتم تحديد فريق من كل فئة وفريقين عموماً، أي 4 فائزين إعلانيين. من المتوقع أن الفائزين يحضرون مهرجان "أسود كان" في هذا العام.

سيستمر التسجيل في المسابقة حتى 3 أبريل. يجب على الراغبين في المشاركة التسجيل في موقع canneslions.az.