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    العثور على مقبرة تعود إلى القرن الثامن عشر الميلادي في سفوح جبل كبز الجنوبية بأذربيجان – صور

    ٠٥‎.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٣٥‎]

    باكو، 5 مارس، أذرتاج

    عثر على مقبرة تقع على سفوح جنوبية من جبل كبز في مستوى ترتفع نحو 2500 من مستوى البحر.

    قال عالم الآثار ائلنور ايمانوف موظف أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية إن المقابر لها علامات على وجه الأرض وتقع على بعد يتراوح بين 2-3 أمتار بعضها عن بعض وعلى معظمها كتابات بالأبجدية العربية. وأوضح ايمانوف أن الكتابات على المقابر تدل على أنها تعود إلى القرن الثامن عشر وأواخرها وهي تخص بالمسلمين حال كونها تقع مقابل اتجاه القبلة.

    وزاد عالم الاثار بأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية انار اقالار زاده أن الكتابات على المقابر مكتوبة بخطي الثلث والنستعليق باللغة العربية.

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    العثور على مقبرة تعود إلى القرن الثامن عشر الميلادي في سفوح جبل كبز الجنوبية بأذربيجان – صور العثور على مقبرة تعود إلى القرن الثامن عشر الميلادي في سفوح جبل كبز الجنوبية بأذربيجان – صور العثور على مقبرة تعود إلى القرن الثامن عشر الميلادي في سفوح جبل كبز الجنوبية بأذربيجان – صور