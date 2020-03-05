مشروع الطاقة الجديد الذي تخططه جورجيا مع أذربيجان مهم لتنمية المنطقة

تبليسي، 5 مارس، خطائي عزيزوف، أذرتاج

يسمح مشروع الطاقة الجديد الذي تخططه جورجيا مع أذربيجان في منطقة البحر الأسود بالإسراع في اندماج بلدينا في سوق الطاقة الأوروبية.

تفيد أذرتاج أن النائبة الأولى لوزير الاقتصاد والتنمية المستدامة في جورجيا ييكاترينه ميكابادزي صرحت بهذا في مقابلة مع الصحفيين.

ووفقاً لها، فإن هذا المشروع الذي أشارت إليها وزيرة الاقتصاد والتنمية المستدامة الجورجية ناتيا تورناوا خلال زيارتها لأذربيجان، مهم جدا للمنطقة بأسرها.

وقالت نائبة الوزير إنه "يمكن لهذا المشروع أيضاً أن يلعب دوراً مهماً من ناحية تعزيز علاقات أذربيجان وجورجيا مع أوروبا ودمج اقتصاداتنا في الاقتصاد العالمي. هذا يمكن أن يكون مفيداً لمواطني البلدين وأن المشروع في مرحلة التطوير حالياً وأنه موجود في الوقت الحالي في شكل الخطة.

اقترحت وزيرة الاقتصاد والتنمية المستدامة الجورجية ناتيا تيرناوا مد خط الكهرباء في قاع البحر الأسود في إطار الاجتماع الوزاري السادس في باكو في إطار المجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي.